Угрожают и проклинают: В Яндекс.Такси признали, что ситуация с водителями-мигрантами напоминает «кошмар»

Таксисты плохо говорят по-русски и к тому же ведут себя крайне агрессивно, утверждают пассажиры.

Сервис Яндекс.Такси сегодня является одним из лидеров в сфере пассажироперевозок в России. Клиенты отмечают удобство и доступность цен оператора. В то же время часто можно услышать жалобы на отвратительное обслуживание со стороны водителей Яндекса. В частности, люди нередко отказываются от поездки, если видят за рулям таксиста-мигранта.

Очередной негативный опыт общения с иностранцем описала жительница Москвы, которая шокировала своим рассказом даже сотрудников Яндекс.Такси. Как оказалось, таксисты этого оператора угрожают клиентам и проклинают их, если те отказываются повышать стоимость поездки. В компании признали, что ситуация с водителями-мигрантами действительно напоминает «кошмар».

Так, на портале «отзовик» женщина объяснила, что заказала такси в дачный посёлок. Сперва автомобиль пришлось долго дожидаться, а затем ещё и объяснять неговорящему по-русски водителю, как добраться до дома пассажира. В итоге шофер от Яндекс.Такси приехал на другую улицу и вместо извинений принялся хамить клиентке.

Москвичка жалуется, что водитель начал требовать повысить оплату в сравнении с той, которая была озвучена оператором при заказе. После отказал платить больше мужчина, как утверждает пассажирка, стал вести себя крайне агрессивно, вымогать деньги и шантажировать её. «Потом пытался получить денег больше, чем объявил оператор, угрожал пассажирке, осыпал проклятиями и грозил Божьей карой...», - возмущается она.

К чести Яндекс.Такси, представитель компании тут же ответил на претензии и принёс свои извинения. Более того, сотрудник сам ужаснулся поведением своего коллеги. «Какой кошмар! Пожалуйста, напишите об этой ситуации на почту. Мы очень хотим разобраться в том, что произошло и помочь», - написал он. Пока не известно, были ли приняты Яндексом меры в отношении нахамившего таксиста и остался ли мигрант без знания языка вовсе работать в компании.