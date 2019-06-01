Позорные гроши – Клиентка «Тинькофф» получила мизерный кэшбэк за траты на крупные суммы

Сегодня, 18:04 \\ Общество

Банк немножко изменил правила игры, так что при расходах в 27 тысяч рублей возвращаются смешные 35 рублей, жалуется россиянка.

Клиентка «Тинькофф» получила мизерный кэшбэк за траты на крупные суммы. Исходя из опубликованного ею в Twitter скриншота, становится понятно, что женщина щедро расплачивалась всюду дебетовой картой именно банка «Тинькофф». На сегодняшний день ее расходы составляют уже внушительные 26 534 рубля. Пора бы и хваленый кэшбэк получить.

«Тинькофф» обещает по данной карте до 30% кэшбэк реальными деньгами. Но вместо этого клиентка получила позорные гроши – 35 рублей. Учитывая расходы почти в 27 тысяч, такой «щедрый» возврат совсем не к лицу широко разрекламированному банку.

Клиентка «Тинькофф» разоблачила хитрости, из-за которых ее одарили таким скудным кэшбэком. По ее словам, банк изменил категорию «Рестораны и бары». Теперь она называется «Фастфуд», и повышенный кэшбэк по этой категории недоступен. Женщина также совершила оффлайн-покупку в МТС на 12 тысяч рублей, а «Тинькофф» расценил это как «оплату услуг связи». Такими изменениями в правилах игры банк только выиграл, чего о клиентах не скажешь, считает россиянка.

Реклама ежедневно с экранов телевизора гласит: «Тинькоф-блэк – пожалуй, лучшая карта с кэшбэком». Возможно, так и есть, но не для героини вышеописанной истории. Пролить свет на мизерный кэшбэк могли бы менеджеры банка, но ответ от них еще не поступил.

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Автор - София Волкова
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