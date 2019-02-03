Николай Дроздов больше не будет сниматься «В мире животных»

Работу на ТВ продолжать не планирует, но преподавать в МГУ продолжит.

Телеведущий Николай Дроздов рассказал о прекращении своего участия в дальнейших съёмках только в передаче «В мире животных», но и на телевидении в целом. Ведущий уточнил, что в новых эпизодах всё его участие заключается лишь в присутствии и так продолжается целых полгода. В 2016 году «В мире животных» стали показывать на канале «Карусель», но там старые выпуски, говорит ведущий. В этом же году у него появился помощник Алексей Лапин, которого он считает преемником шоу.

Дроздов рассказал, что за участие в передаче денег он не получал и считал эту нагрузку больше общественной, чем финансовой. А сейчас, ввиду возраста, он её просто не тянет. Однако с преподавательской деятельностью он «завязывать» не планирует.