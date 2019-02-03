Николай Дроздов больше не будет сниматься «В мире животных»

Сегодня, 18:02 \\ Общество

Работу на ТВ продолжать не планирует, но преподавать в МГУ продолжит.

Телеведущий Николай Дроздов рассказал о прекращении своего участия в дальнейших съёмках только в передаче «В мире животных», но и на телевидении в целом. Ведущий уточнил, что в новых эпизодах всё его участие заключается лишь в присутствии и так продолжается целых полгода. В 2016 году «В мире животных» стали показывать на канале «Карусель», но там старые выпуски, говорит ведущий. В этом же году у него появился помощник Алексей Лапин, которого он считает преемником шоу.

Дроздов рассказал, что за участие в передаче денег он не получал и считал эту нагрузку больше общественной, чем финансовой. А сейчас, ввиду возраста, он её просто не тянет. Однако с преподавательской деятельностью он «завязывать» не планирует.

Поделиться новостью:
Автор - Ярослав Петров
Главное за неделю

5 лет в кресле, 6 лет в тюрьме: Зеленский может прямо сейчас «наговорить» на серьёзную статью УК

За месяц президентства украинский «гарант» несколько раз злоупотребил властью.

Тяжелый разговор? Путину придется отвечать на неудобные вопросы о Голунове

Владимир Путин не давал особых распоряжений по Дегу Голунова до начала «Прямой линии».

Чистка «слабовиков»: Развал «дела Голунова» может избавить Путина от зарождения майдана в России

Указ президента о присвоении генеральских званий ряду офицеров МВД может...

Тяжелый разговор? Путину придется отвечать на неудобные вопросы о Голунове

Владимир Путин не давал особых распоряжений по Дегу Голунова до начала «Прямой линии».

Американцы паникуют, россияне загорают - Моряки РФ «взорвали мозг» Сети реакцией на корабль ВМС США

США выложили видео сближения, чтобы доказать вину РФ, а получилось наоборот. Опять.

Риэлторы: Ценник на «вторичку» растет

 Спрос на вторичном рынке жилья в 2019 году показывает положительную динамику.

Иван Голунов повторяет судьбу Листьева. Кто следующий?

Буквально на днях, 6 июня журналист был арестован за подозрение в хранении и сбыте...

Журналист-аморал? Ивана Голунова обвинили в распространении наркотиков в гей-клубах

Видимо, полиции важно было подчеркнуть продажу запрещенных веществ именно для геев.

Вернуть Крым и Донбасс Украине: Явлинский рассказал, как наладить ситуацию в России

Лидер партии «Яблоко» убеждает провести в Крыму новый референдум, в котором зафиксировать...

Ростовская экономика резко «просела» за первую половину 2019 года

В выигрыше осталась только розничная торговля, а регион в целом «откатился» на несколько...

Граждане давят: Путин может отменить пенсионную реформу

По мнению аналитиков, российские власти готовы пойти на этот шаг, стоит лишь вопрос...

«Искусственная бедность россиян»: Экономист Делягин объяснил Силуанову причину нищеты в РФ

Эльвира Набиуллина может быть ответственной за то, что народу нечего откладывать на...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ