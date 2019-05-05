Кризис доверия: Россияне выбирают электронных судей

Сегодня, 16:14 \\ Общество

Технология онлайн-правосудия может быть реализована в самое ближайшее время.

Будущее, описанное в фантастических романах, уже скоро может стать реальностью. Беспристрастный и неподкупный цифровой разум будет решать судебные споры. Об  этом сообщил глава аналитического центра при правительстве РФ Владислав Онищенко.

Технология электронного судопроизводства уже достаточно длительное время обсуждается в правительстве, и может быть внедрена в ближайшие несколько лет. В рамках программы проведено социологическое исследование, показавшее, что более половины россиян не доверяют действующей судебной системе.

Со слов аналитика, электронный судья может анализировать банк данных по схожим делам, и принимать решения, основываясь на вынесенных ранее вердиктах. Но здесь возникают многочисленные юридические сложности. В действующей судебной практике много факторов, влияющих на решение судей, принимаются при личном общении. Обезличить принимаемую информацию, лишенную эмоциональной окраски, пока не возможно.

Но тот факт, что 55% респондентов высказалось за электронных судей, несомненно говорит о наличии кризиса доверия ко всей судебной системе России.

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Автор - Александр Бессонов
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