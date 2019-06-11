Репрессии в России? В Германии СМИ извратили дело Голунова, чтобы демонизировать Путина

С освобождением журналиста его немецкие коллеги стали осторожнее с высказываниями.

Западные СМИ шокируют циничностью в вопросах прав и свобод человека. Дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова стало удобным инструментом, чтобы в очередной раз демонизировать правительство Владимира Путина обвинениями в заказном задержании расследователя.

На протяжении нескольких дней с момента задержания Голунова полицией на Цветном бульваре американские, китайские и преимущественно немецкие СМИ выходили со скандальными заголовками в стиле «кровожадный режим подавляет свободу слова». Использовались различные методики, чтобы извратить дело Голунова. В частности, его антикоррупционную деятельность называли неудобной для «самой верхушки» правительственной элиты.

В день официального освобождения Голунова из-под домашнего ареста и снятия с него всех обвинений одним из первых с новостью вышло издание «Taz». В Германии решили не отступать от отработанной методички и вышли с заголовком: «Репрессии в России – с Голунова сняли обвинения». О каких репрессиях идёт речь, авторы известного издания не объяснили: в тексте перепечатана информация СМИ из России, без указок, что что-то может сойти за репрессию.

Немецкие коллеги Ивана Голунова, стоит отдать должное, упомянули о грядущих увольнениях генералов в связи с делом журналиста. Проигнорированными остались другие изменения, в числе которых пристальное внимание Путина к инциденту и решение Госдумы смягчить «антинаркотическую статью» 228 УК РФ.

В Германии, кстати, в единственной стране из принявших участие в акциях поддержки, упорно не замечают реальную причину надуманности обвинений против Голунова. Напомним, что за него «взялись» из-за расследования о «похоронной мафии» - немцы говорят об «антикоррупционной деятельности». Вероятно, такими грязными способами в ЕС борются с правыми, пророссийскими силами, обретающими популярность в том числе в Германии.