Россияне не спешат связывать себя узами брака

Сегодня, 16:49 \\ Общество

Росстат привел данные, которые показывают, что чаще всего люди официально регистрируют отношения в возрасте от 25 до 34 лет.

 

По информации службы в прошлом году в возрасте 25-34 лет заключили брак 386 тысяч женщин и 456,6 тысяч мужчин.

Гораздо меньше было заключено союзов среди людей старше 35 лет. В 2018 году в этой возрастной категории вышли замуж 216 тысяч женщин и женились 265,5 тысяч мужчин.

Заметно снизилось количество браков среди молодежи 18-24 лет. В этом возрасте женились 170 тысяч парней, и вышли замуж 285,5 тысяч девушек. В 2011 году ранних браков было в два раза больше.

Заметна большая разница между вступлением в брак мужчин и женщин до совершеннолетия. За прошлый год таких союзов у девушек было 4,5 тысячи, а у несовершеннолетних парней всего 454.

В общей сумме за прошлый год было заключено 839 тысяч браков. Их количество с 2011 года снизилось в полтора раза.

По статистике, каждый второй брак в России заканчивается разводом. Недавно психологи выявили три основные причины распада современных семей. К разрушителям ячейки общества отнесли скуку, обиду и неуважение. Специалисты советуют проявлять больше внимания к своему партнеру, заниматься совместной деятельностью и не замалчивать обиды.

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