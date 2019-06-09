Шереметьевские голодранцы: В Сеть попали кадры «адских» условий труда грузчиков «Аэрофлота»

Сокращение заработной платы могло привести к массовым увольнениям обслуживающего персонала.

После трагических событий, произошедших с SSJ-100 в Шерметьево, а затем громких скандалов, связанных с отмененными самолетами, на горизонте компании «Аэрофлот» возникли новые проблемы. На этот раз они связаны с множественными увольнениями сотрудников и полнейшей неразберихой в отделах выдачи пассажирского багажа.

После недавнего громкого ухода из рядов сотрудников аэропорта более девяноста человек, в Сеть попали кадры «адских» условий труда грузчиков «Аэрофлота». Автор фотографий, пожелавший остаться анонимным, на всеобщее обозрение представил реальную картину того, как приходится трудится рабочим из отдела выдачи и сортировки багажа.

Словно шереметьевские голодранцы, грузчикам расположились на отдых непосредственно на транспортировочной ленте в помещении, похожем на подвал или парковку спецтехники, которое однозначно, не пригодно для длительного пребывания. А находиться там во время обеденного перерыва вынуждает отсутствие отдельной комнаты отдыха, что является прямым нарушением обеспечения рабочего состава достойными условиями труда.

«Скотское отношение и невыносимые условия» вынудили рабочих открыть глаза на ужасную ситуацию, происходящую в стенах Шереметьево. Грузчики утверждают, что руководители на эту территорию вообще никогда не заглядывали, поэтому «чтобы понять их отношение, нужно просто зайти в туалет. А заходить туда очень страшно».

Такое положение дел может привести к невыгодным последствиям для руководителей «Аэрофлота». Если сейчас из Шереметьево бегут только рабочие, то в скором времени аэропорт может лишиться и клиентов.