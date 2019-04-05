«Вы дебилы?»: Мосгортранс разгневал сеть, сравнив свой сервис с наркотиками

Сегодня, 22:02 \\ Общество

Неудачная шутка СММ-щика компании насчёт запаха «спидов» в общественном транспорте и его «скорости» пришлась по душе далеко не всем подписчикам.

Многие государственные компании сегодня стремятся идти в ногу со временем и вести аккаунты в социальных сетях. Это удобно, позволяет оперативно отвечать на жалобы и предложения граждан. В частности, активно такая политика вводится на предприятиях Москвы. Часто СММ-щики настолько сближаются с клиентами, что шутят на злободневные темы и их фразы «уходят в народ». Однако не всегда попытка сострить вызывает положительный отклик аудитории.

Так, к примеру, накануне Мосгортранс разгневал сеть, сравнив свой сервис с наркотиками. Представитель компании, ведущий её Twitter-аккаунт, попытался шуткой ответить на претензии пассажиров по поводу неприятного запаха в общественном транспорте. Москвичка спросила, почему в новых автобусах чувствуется запах «спидов». «Потому что пассажиры ценят в нас пунктуальность, комфорт. И скорость», - иронизирует СММ-щик Мосгортранса в ответ.

Сравнение «достоинств» наркотиков, проблема которых чрезвычайно остро стоит в Москве, и России в целом, с плохим сервисом компании некоторые пользователи сочли издевательством.

«Вы дебилы?», - возмущается одна из подписчиц. Другой комментатор допустил, что неуместный юмор Мосгортранса в сети может стать предметом разбирательства в суде.

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Автор - Артемий Вишневецкий
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