Россиянка напала на МТС за снятие средств без предупреждения

Сегодня, 19:38 \\ Общество

Оператор относится к своим потребителям как свиньи, заключает раздосадованная клиентка. Девушка лишилась денег из-за того, что МТС «втихую» списал с неё плату за услуги интернета.

Операторы связи в России постоянно вызывают недовольство населения своим поведением. Компании в одностороннем порядке меняют условия обслуживания и тарифы, могут повысить цену на услуги без предупреждения. Исключением не является и МТС. Россияне регулярно жалуются на оператора, который постоянно даёт повод для возмущения.

В частности, негодование клиентов вызывает списание средств «втихую», в том числе за услуги, которые абонент не заказывал. Действия МТС настолько надоели россиянам, что те требуют от оператора пересмотра условий обслуживания.

К примеру, сегодня россиянка напала на компанию в сети за снятие средств без предупреждения. В Twitter девушка под ником «дипломированный бариста» написала гневный пост о МТС, где, не подбирая выражений, обвинила компанию в необоснованном списании денег со счёта. Как стало ясно из её публичной переписки с оператором, абонентку не предупредили, что раздача мобильного интернета с устройства оплачивается отдельно и стоит 75 рублей.

«Почему нельзя сделать нормальную систему, а не как у уродов? Чтобы каждый раз приходили уведомления о том, хочу я покупать у вас услугу или нет?», - возмущается девушка.

По её словам, если бы она знала, что компания спишет такую сумму, то отказалась бы от раздачи трафика. Представитель МТС тут же ответил, что уведомление о списании средств за эту услугу не предусмотрено условиями тарифного плана. К возмущению клиентки оператор остался безучастным.

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Автор - Артемий Вишневецкий
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