Первые поезда по Крымскому мосту пойдут 9-10 декабря этого года

Сегодня, 11:35 \\ Общество

Глава Крыма заявляет, что темпы строительства позволяют произвести открытие раньше.

Гендиректор ФГУП «Крымской железной дороги» (КЖД) Василий Назарян заявляет, что открытие железнодорожной части Крымского моста запланировано на 9-10 декабря этого года. Билеты можно будет купить за 45 суток до открытия, приблизительно в октябре.

Согласно заявлению главы Крыма Сергея Аксенова, благодаря высоким темпам строительства первые поезда по Крымскому мосту могут пойти раньше назначенного времени.

Первые поезда пойдут по направлению Симферополь – Москва и Севастополь – Санкт-Петербург. Запуск железнодорожной части моста завершит строительство самого большого моста в России и Европе. Продолжительность моста составляет 19 километров, он связывает материковую часть России с полуостровом Крым, решая, при этом проблему проезда в республику. До строительства моста, туристы, желающие передвигаться по Крыму своим транспортом были вынуждены переправлять его паромом, что вызывало огромные очереди.

Перед началом курортного сезона планируется запустить 11 рейсов по мосту, что позволит увеличить проходимость крымского моста.

Цена первых билетов ещё не известна.

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Автор - Дмитрий Романов
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