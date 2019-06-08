«Сели на лицо «ментовского» одобрения»: Беспредел с журналистом «Медузы» может стать последней каплей

Сегодня, 09:24 \\ Общество

Арест журналиста Ивана Голунова поднял шум по всей стране — у россиян появился голос?

Специальный корреспондент Meduza.io был арестован 6 июня в центре столицы по подозрению в сбыте наркотиков в крупном размере.

В дома Ивана нашли партию наркотиков и нарколабораторию, однако фотографии, сделанные, якобы в доме Ивана, были вовсе не оттуда, что признали сами сотрудники МВД.

Как сообщил главный редактор «Медузы», подсудимого практически пытали — по заверениям врача, у Галунова намек на перелом ребер, гематома и сотрясение мозга. Однако в госпитализации ему было отказано.

Иван Голунов и редакция «Медуза» уверены, что дело сфабриковано из-за расследований журналиста, в которых он обличал крупных бизнесменов и политиков в связях с криминальным миром.

Последнее из таких — связь московской мэрии с похоронным черным рынком.

Благодаря заступничеству россиян, а также громких фамилий и звезд шоу-бизнеса, Голунов отправился домой под домашний арест. Радоваться рано, однако, это уже небольшая победа.

Вырубка зеленого сквера под храм в Екатеринбурге, дело Марии Мотузной, благодаря которой произошло частичная декриминализация 282 уголовной статьи, а также задержание рэпера Хаски. Все эти события объединяет широкий общественный резонанс.

Недовольство россиян сильно выросло. Немудрено, что через некоторое время повторится ситуация как в Армении или Франции, когда народ, вышедший на улицы потребовал возвращения своих прав любой ценой.

В Париже это привело к долговременному восстанию желтых жилетов, разрушению города. В Армении власть сложила с себя полномочия.

Не исключено, что нечто похожее в России приведет к массовым восстаниям и стычкам с полицией. Все из-за беспредела «сильных» мира сего, в частности, ментовского. Однако это вполне может стать последней каплей.

Перефразировав знаменитую скандальную фразу компании Reebok, многие россияне взывают «слезть с ментовской иглы и сесть на лицо ментовского одобрения», что тождественно знаменитой фразы Владимира Жириновского: «Хватит это терпеть!».

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Автор - Оксана Аганесян
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