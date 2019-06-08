Казнить нельзя, помиловать! Новые факты произвола МВД в отношении журналиста Голунова

Сегодня, 09:00 \\ Общество

«Люди в погонах врут напропалую», - бывший сотрудник МВД прокомментировал резонансное дело Ивана Голунова.

По делу, относительно корреспондента издания «Медуза» Иван Голунова, высказался бывший сотрудник ОБНОНа (отдела по борьбе с наркотиками). По его мнению «люди в погонах врут напропалую».

В группе NR социальной сети «ВКонтакте» появилась мнение бывшего сотрудника МВД по поводу резонансного дела, который проработал в органах более 15 лет. По его словам с людьми, которые попадаются сотрудникам ОБНОНа, не церемонятся. Их сразу берут в оборот, тут же приходит эксперт и берет нужные ему соскобы и смывы. Если вдруг его нет на месте, то процедуру проводят либо их коллеги, которые не на дежурстве, либо опера. В случае если человек не согласен с требованиями сотрудников, они применяют грубую силу.

Поэтому отказаться от экспертизы у обвиняемого журналиста просто не было шансов.

«А вот этот отказался.. Слушайте, ну не смешите народ, когда это у принятого наркомана разрешения спрашивали», - высказался бывший сотрудник. Да и в интересах внутренних органов было доказать всей стране что журналист виновен, так как дело получило очень большой резонанс.  Отсюда вывод, что сотрудники МВД изначально лукавят и специально «темнят» в подробностях данного дела. Люди поддерживают Ивана и просят помощи у власти в расследовании данного дела: «Казнить нельзя, помиловать!», « Подпишите петицию против мусорского беспредела!», «Путин, помоги!».

Напомним, что известному корреспонденту в субботу было предъявлено обвинение в попытке сбыта наркотических средств. Как заявляют следователи, которые занимаются его делом, в рюкзаке и квартире журналиста нашли пять свертков с наркотиками. Так же его проверяют на принадлежность к различным группировкам, которые занимаются сбытом запрещённых веществ в Москве и в московской области.

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Автор - Светлана Гончарова
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