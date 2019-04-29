А ведь президент не врет! Россияне поняли, что имел в виду Путин под «среднеевропейским» уровнем жизни в РФ

Сегодня, 19:10 \\ Общество

Никто ведь не говорил, что Европа – это только Германия. Швейцария и Норвегия, есть еще и Украина с Молдавией.

Петербургский международный экономический форум еще не завершен, однако выступление президента России Владимира Путина в рамках мероприятия уже расхватали на цитаты. Не обошли россияне вниманием очередное обещание главы государства повысить уровень жизни граждан до «среднеевропейского» уровня.

Большинство, слыша эти слова, представляют фешенебельные районы Парижа или Лондона, на крайний случай, деловые кварталы Осло, однако Европа на самом деле большая, и не все страны на континенте успешные и высокоразвитые. К примеру, берется уровень жизни Великобритании, как одной из самых высокоразвитых стран Европы, и уровень жизни в Украине. Показатели суммируются, делятся на два и получается искомое число.

Впрочем, не исключено, что россияне уже давно живут по среднеевропейскому уровню, и именно это имел в виду Путин. Тогда выходит, что президент не врет, и обещания свои выполняет, а кто и что себе понапридумывал, это уже не его, президента, проблема.

Также российский лидер пообещал в ближайшее время «закрепиться» на этом уровне. А ведь это и вовсе печально. Мало того, что от нового понимания среднеевропейского уровня стало как-то неловко грустно, так в нем еще будут и закрепляться.

 

Припомнили россияне сразу и технологический «прорыв» России с искусственным интеллектом, которого хватило лишь на то, чтобы повторить прочитанное, когда за рубежом эти технологии были представлены еще в 2011 году. Теперь там уже заканчиваются разработки интерактивных телеведущих и прочее.

Единственное, в чем реально Россия может догнать европейцев, по мнению обывателей, так это по количеству однополых браков. А средний заработок по РФ как был 15 тысяч рублей, так и останется. Ежемесячный доход в 150 тысяч по-прежнему будет лишь несбыточной мечтой. И никто же не виноват, поскольку дьявол кроется в деталях, а Украина, как бы там на было – «це Европа»!

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Автор - Ева Озерова
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