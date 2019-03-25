Откажитесь от зарплаты: Россияне рассказали жириновцам, как сделать бесплатным транспорт для детей

Сегодня, 14:00 \\ Общество

Инициатива ЛДПР вызвала вопрос, каким образом должны зарабатывать транспортные предприятия.

Фракция либеральных демократов внесла на рассмотрение в парламент страны закон о бесплатном проезде в общественном транспорте для детей до 16 лет.

Предполагается, что это поможет избежать многочисленных конфликтов в транспорте, когда у юных пассажиров не оказывается денег на билет и снизит угрозу жизни и здоровью детей вынужденных, по этой же причине, добираться домой или в школу в зимнее время пешком.

Нередки случаи, когда водитель высаживает «зайца» в позднее время в незнакомом для ребёнка месте. По действующим правилам, правом бесплатного проезда пользуются дети до семи лет и льготники.

Россияне, ознакомившись с тезисами законопроекта, сочли, что он, безусловно, станет полезен для детей и большинство родителей с восторгом поддержат эту идею. Однако, многих заинтересовало, не слишком ли инициатива ЛДПР оторвана от реальности.

В современных условиях, доля государства в перевозках пассажиров не так велика. Огромную часть в сегменте пассажирского транспорта занимают частные предприятия, которые не получают бюджетных средств, а вынуждены зарабатывать самостоятельно на плате за проезд.

Каким образом они будут получать прибыль, когда пассажиры в возрасте до 16 лет получат право бесплатного проезда, неизвестно, а либеральные демократы осветить эту проблему не посчитали нужным.

Пользователи Сети предложили несколько вариантов решений этого вопроса. Во-первых, снизить плату для детей не полностью, а хотя бы, на 50% и тогда будет не столь ощутимым удар по заработку транспортников. Кроме этого, следует обязать родителей, чтобы у ребёнка всегда были деньги на проезд.

И, наконец, жириновцам рассказали, как ещё выйти из затруднительного положения. «Откажитесь от зарплаты и компенсируйте бесплатный проезд детей», - посоветовали депутатам от ЛДПР.

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Автор - Мария Ремарк
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