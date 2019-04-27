Нагрузка к паспорту РФ: Жители ДНР отреагировали на слухи о строительстве для них квартир в России

Сегодня, 13:10 \\ Общество

«Каждому по квартире и миллион рублей подъёмных», - попытались развить услышанное дончане.

Недавний указ президента России об упрощённом предоставлении гражданства РФ жителям ДНР и ЛНР вызвал большое воодушевление дончан и луганчан. Как бывает в подобных случаях, вокруг этого стали возникать различные предположения, что российскими паспортами дело не ограничится и граждане республик получат ещё массу «выгод».

Так, пошли разговоры о якобы праве новоиспечённых обладателей паспорта РФ получать российскую пенсию и даже, в этой связи, подсчитывалось, какое бремя падёт на бюджет страны.

Недавно, в одном из городских пабликов Донецка подписчики попросили подтвердить или опровергнуть слухи о строительстве квартир для дончан в Ростове-на-Дону, которые они, вроде бы, должны получить в «нагрузку» к гражданству России.

Как бы это смешно ни прозвучало, но нашлись и такие, принявшие всё за чистую монету. Однако большинство жителей ДНР с юмором отреагировали на малоправдоподобные пересуды и решили добавить здоровую долю абсурда в комментариях.

Первым делом, информацию назвали «недостоверной», поскольку жители Донецка должны «получить» не квартиры, а дома, и не в Ростовской области, а в Краснодарском крае. Кроме этого, дончанам будут сразу же «вручены» по миллиону рублей подъёмных для обустройства на новом месте. А некоторые «счастливчики» даже могут рассчитывать на автомобиль.

В комментариях, тем не менее, прозвучало подозрение, что такие слухи могут быть выгодны определённым силам для создания напряжённости между «новыми» и «старыми» гражданами страны.

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Автор - Мария Ремарк
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