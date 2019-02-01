Эффект бумеранга: Прохожий накормил догхантершу отравленным мясом, приготовленным для собак

Сегодня, 10:52 \\ Общество

Если бы не вмешательство медиков, живодёрка отправилась бы за отравленными ею животными.

Жительница Петербурга, под впечатлением от деятельности неформального движения, получившего в народе название «догхантер», решила внести свою лепту в эту гнусную деятельность. Анастасия решила бороться с расплодившимися, как ей показалось, бродячими собаками изуверскими методами, о которых она, наверняка, узнала в Сети.

В районе станции метро «Спасская» 26-летняя живодёрка разбрасывала отравленное мясо, которое должно было, по её убеждению, сокращать поголовье бездомных «шариков».

На беду Анастасии, кроме несчастных бродяжек, за которых некому замолвить слово, её жертвами становились и домашние питомцы. Поэтому, хозяева собак стали внимательно присматриваться к действиям подозрительных людей в местах выгула животных.

В один из дней, отравительница отправилась на очередную акцию и стала раскладывать смертоносную приманку. Её действия попали в поле зрения прохожего, выгуливающего своего пса, и по некоторым признакам «вычислившего» догхантершу.

Сработал «эффект бумеранга» и владелец собаки решил по-своему наказать злоумышленницу. Подбежав к ней, он силой накормил Анастасию отравленным мясом, приготовленным для собак. Перепуганная догхантерша поспешила обратиться к врачам.

В больнице ей сделали промывание желудка и жизни душегубки ничто не угрожает. В полицию отравительница обращаться не спешит, прекрасно понимая, что её самой грозит наказание за деятельность, идущую вразрез с законодательством.

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Автор - Мария Ремарк
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