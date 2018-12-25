Вмешательство в святое? Папа римский утвердил изменения в молитве «Отче наш»

Сегодня, 09:29 \\ Общество

РПЦ, в свою очередь, не хочет вносить такие корректировки и считает свое Писание абсолютно точным.

Папа римский утвердил изменения в молитве «Отче наш». Об этом рассказал кардинал Гуалтьерро Бассетти одному из католических изданий Италии. Так, папу римского Франциска еще с 2017 года смущала строка «не введи нас во искушение». Теперь же в итальянском переводе «Отче наш» будет даваться фраза «не дай нам поддаться искушению». Папа римский объясняет изменения молитвы тем, что старая строчка будто заявляет о провоцировании человека на искушение самим Богом.

Измененная молитва «Отче наш» внесена в третье издание богослужебной книги под названием «Римский миссал». Однако полный текст молитвы еще не готов. В течение нескольких месяцев «Отче наш» будет готова в окончательной редакции. Над изменениями молитвы епископы трудились около 16 лет.

В России к таким переменам отнеслись спокойно и не заинтересовано. Неужели РПЦ не увидела в поступке папы римского вмешательство в святое? Это не уточняется, однако протоиерей Андрей Новиков заявил, что Писание останется таким, каким было получено. РПЦ считает текст молитвы полностью корректным.

Переписывание молитвы может породить множество разговоров и пересудов. Кто-то может не понять, почему такие незначительные изменения понадобились именно сейчас. Ранее текст произносился на всех богослужениях, поэтому мотивы папы римского до конца непонятны. В то же время, настоятелем Татьянинского храма при МГУ протоиереем Владимиром Вигилянским ситуация воспринимается спокойно. Он сообщил, что текст богослужения может претерпевать изменения, но смысл молитвы остается прежним.

Ране стало известно, что Владимир Путин 4 июля прибудет в Ватикан для встречи с папой римским Франциском.

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Автор - София Волкова
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