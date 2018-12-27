Что лживо, то и гнило: российских летчиков лишили работы из-за «липовых» дипломов

Сегодня, 09:12 \\ Общество

160 летных свидетельств ЮУрГУ было аннулировано после проверки генпрокуратурой.

В ходе «правительственного часа», проводимого в стенах Думы РФ, генеральный прокурор Юрий Чайка рассказал, что российских летчиков, проходивших обучение в ЮУрГУ лишили работы из-за «липовых» дипломов.

«Что лживо, то и гнило» - данная поговорка как нельзя оказалась актуальной: бывшие студенты ЮурГУ, уверенные в незаконности такого решения, направили иски в суды по всей стране, однако все они проиграли. Проверка показала, что университет, как и учебно-тренировочный центр в Челябинске, не обладали законным правом и необходимыми сертификатами для обучения будущих пилотов. Однако они умудрились дать дипломы около 300 выпускникам, начиная с 2011 года.

Сколько из них останется без права заниматься летной деятельностью - пока не известно. Руководитель, будто бы не признавая факта нарушения закона, выразил возмущение по поводу закрытия тренировочной базы. По его словам, ЧелАвиа была лучшей базой в Европе, а теперь ангары с тренажерами простаивают, а здание рушится.

Масштабная проверка летчиков-выпускников ЮурГУ была инициирована после крушения Ан-148 в прошлом году. Из-за неправильных действий пилотов погибли 71 человек. Как показало расследование, второй пилот Сергей Гамбарян проходил профпереподготовку на базе вышеуказанных образовательных центров. Это вызвало сильный интерес у правоохранительных органов. И, как оказалось, совершенно не зря.

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Автор - Алена Корнеева
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