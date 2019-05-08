«Открыто смеются в лицо»: В Пятигорске разрешили уничтожить памятник природы с многовековой историей

Под ковш бульдозера попал и ценнейший машукский камень.

Неравнодушные россияне вновь встали на защиту полюбившегося места отдыха для местных и туристов. Пока в одном городе активисты защищают скверы и парки, в другом протестуют против их строительства, чему имеются вполне объективные причины. Например, в Пятигорске правительство разрешило уничтожить памятник природы с многовековой историей, чтобы возложить плитку для прогулок.

На легендарную магматическую гору Машук серьёзно посягнули местные бизнесмены. На территории памятника бульдозерами разворотили скалистую местность. Отметим, что эта территория знаменита и богата таким ценным ресурсом, как машукский камень. На камень в городе неизвестные покушаются с 2012 года. По данным защитников горы, его намеренно крошили, его судьба не известна. Для сравнения они также предоставили фото до начала строительных работ и после.

По задумке, уничтожение памятника природы должно закончиться возведением бульвара по всем правилам: бетонная (не машукская) плитка, ливнёвки, освещение, лавочки – как следствие, полное уничтожение ценного ландшафта. Также пешие зоны нередко «забивают» торговыми точками. А наличие на горе Машук популярного туристического направления может обеспечить бесперебойный денежный поток.

Активисты заявляют, что строительство является незаконным и исходя из путанных дат, указанных в разрешении на то самое строительство.

Горожане просят всех неравнодушных россиян привлечь силы к защите зоны, поскольку небольшой группе активистов открыто «смеются в лицо» даже в администрации города и всячески игнорируют мнение населения.