6 фраз про запас: Эксперты Центробанка рассказали, как распознать телефонного мошенника

Фразы-ключи понадобятся клиентам банков, которые чаще всего становятся целями злоумышленников – это большинство банков в России.

Эксперты воронежского отделения Главного управления Центробанка России выразили обеспокоенность участившимися случаями телефонного мошенничества в регионе. Впрочем, аналогичные случаи то и дело происходят и в других городах страны, при этом мошенники практикуют одинаковые или похожие методы выманивания денежных средств.

Поэтому региональный Центробанк рассказал, как распознать такое телефонное мошенничество, для этого клиентам даже крупных структур следует запомнить 6 фраз про запас. К ним относятся: «срочно», «быстро/быстрее», «сообщите кодовое слово», «не вешайте трубку», «подозрительная транзакция», «служба поддержки». Кроме того, мошенники склонны поторапливать взволнованного человека, для чего используют «ускорительные» слова. Их сообщения не пестрят конкретикой, а банковские термины зачастую используются невпопад.

При звонке злоумышленник чаще всего пугает жертву байками о том, что с его карты пытаются снять большую сумму, её попытались использовать в дальнем регионе и другими небылицами. Для того, чтобы «прекратить посягательство на сбережения», мошенник потребует для моментальной блокировки ПИН-код, CVC-/CVV-код, срок действия карты, коды из сообщений и информацию, известную только банку и клиенту.

Если в действительности присутствует вероятность незаконного завладения деньгами (например, карта клиента была передана во временное пользование знакомому, который мог её потерять), то доверять «службе поддержки» всё же не стоит. Следует повесить трубку и лично позвонить на горячую линию банка и сообщить о проблеме.