Московское метро удлинится в два раза к 2027 году

Сегодня, 18:34 \\ Общество

Замглавы администрации Марат Хуснуллин уверяет, что этот прорыв был давно запланирован.

Московский метрополитен удлинится в два раза уже к 2027 году. По словам заместителя главы столичной мэрии по вопросам градостроительства и транспорта Марата Хуснуллина, это было запланировано еще в 2011 году.

Отмечается, что до завершения текущего года начнут эксплуатироваться 14 новых станций, а в 2020-м – девять. С каждым последующим годом количество открываемых станций будет увеличиваться. Так, к 2021 году власти столицы намерены открыть 12 станций, а затем еще 18 в 2022.

Чиновник московской мэрии добавил, что уже в 2023 году основные объемы строительства метро планируется завершить. К примеру, должны подойти к концу работы на Большой кольцевой линии метро, в планах московского правительства к этому же моменту достроить Коммунарскую линию до «Столбово» в Новой Москве, и продлить синюю ветку подземки до района Гольяново. Завершатся работы на Калининско-Солнцевской линии до Внуково, а остановка до поселка Северный будет продлена до Люблинско-Дмитровского радиуса.

Уже к 2027 в планах градоначальников дотянуть метрополитен от Коммунарки до Троицка, а также завершить строительство Рублево-Архангельской линии. Не исключено, что вслед за этими строительными свершениями последует строительство Бирюлевской ветки до Щербинки с пересечением порта Южного.

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Автор - Ева Озерова
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