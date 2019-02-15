Под землю провалился: Метро Москвы поможет Шереметьево выдавать багаж пассажирам

Конкретные условия помощи пока не оглашаются.

Московская транспортная прокуратура отчиталась о первых успехах в решении багажного коллапса, который настиг пассажиров, летающих через Шереметьево. Согласно опубликованному сообщению прокуратуры, прошла встреча ООО «Шереметьево Хэндлинг», ГУП Московский метрополитен и «Аэрофлота». В результате, стороны достигли соглашения по урегулированию ситуации.

Содействие «Аэрофлота» в проблеме пока неоднозначно. В то же время пассажиры, всё ещё ожидающие свой багаж или находящиеся в поисках пропавшего содержимого чемоданов, могут обратиться за справками «под землю», куда, вероятно, в скором будущем может провалиться их «потеря». Следует отметить, что условия сотрудничества метро Москвы и Шереметьево тоже неизвестны. Очевидно, метро поможет выдавать багаж посредством привлечения новых рук — в заявлении это называют «дополнительные силы».

Отметим, что такая перспектива идёт вразрез с ранними заявлениями руководства ООО «Шереметьево Хэндлинг», которое уверяло, что причиной коллапса стали неправильные расчёты компании и внутренние изменения. Грузчиков им якобы вполне хватало, и массово из Шереметьево никто не увольнялся.