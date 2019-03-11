Крест на личной жизни? Tinder выразил готовность работать со спецслужбами России

Приложение может потерять часть российской аудитории из-за страха постоянной слежки и незащищенности приватной жизни.

Tinder выразил готовность работать со спецслужбами России. Новость поступила от главы Роскомнадзора Александра Жарова. Мобильное приложение для знакомств теперь сможет отвечать на требования российской стороны раскрыть подробности о том или ином человеке. По словам Жарова, делаться это будет только по необходимости и с целью безопасности.

Говоря о Tinder и работе с иностранными компаниями, Жаров не мог пройти мимо Telegram. Он намекнул, что такого же взаимопонимания с детищем Павла Дурова не возникло из политических соображений. Tinder, вероятно, сделал выбор в пользу бизнеса, поэтому готов работать со спецслужбами РФ.

Неужели теперь россияне могут поставить крест на личной жизни? Поклонники Tinder как единственного источника поиска партнера будут явно огорчены такой открытостью приложения. Часть аудитории может отказаться от Tinder из-за страха постоянной слежки за переписками. Более того, это еще больше склонит пользователей в сторону Telegram, который так и не согласился прогибаться под Роскомнадзор. Таким образом, для Павла Дурова открывается новая возможность создать для россиян аналог Tinder, такой же непробиваемый, как Telegram.