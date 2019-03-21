ВДНХ открыла к летнему сезону-2019 более 20 игровых зон для любителей активного отдыха

Бадминтон, кроссфит, настольный теннис, каноэ, мини-футбол, дорожки для роллеров и прогулок на самокате, вейкбординговый парк – неполный перечень спортивных развлечений, которые ждут на ВДНХ этим летом любителей активного отдыха. Об этом пишет Mos.ru.

«ВДНХ – это обширная территория площадью более трехсот гектаров. На одни только павильоны приходится более 130 тысяч квадратных метров. Такой масштабный архитектурно-парковый комплекс сам по себе располагает к активному отдыху москвичей и гостей столицы.

Пробежки на стадионе, тренировки по кроссфиту, теннисные корты и бадминтонные площадки с арендой ракеток, шариков и воланов, а также самокаты, велосипеды, гироскутеры – все это ВДНХ подготовила к текущему летнему сезону. А еще в новом сезоне откроются две лодочные станции на 15 четырехместных лодок и парк для любителей вейкбординга», – рассказала вице-мэр Москвы в столичном Правительстве Наталья Сергунина.

Отмечается, несколько позже на 3-м Каменском пруду и Парковом пруду (район парка «Останкино») при лодочных станциях появятся каноэ и двухместные катамараны – для любителей более спокойных прогулок на воде.







