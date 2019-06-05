Убийство спецназовца ГРУ может «аукнуться» коллективной ответственностью для этнокриминала

По мнению ряда публицистов, необходим режим «нулевой терпимости» по отношению к заезжему криминалу.

Убийство участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина вызвало острое обсуждение со стороны общественности. Преступление с первого часа получило широкий резонанс во многом из-за того, что предполагаемыми убийцами, по свидетельству очевидцев, могли быть выходцы из стран ближнего зарубежья, обосновавшиеся в Москве.

Впрочем, оперативно-розыскные мероприятия подтвердили эту версию и стало известно, что личность возможного убийцы установлена и вскоре он с другими фигурантами преступления предстанет перед следствием и судом. В связи с этим, в сетевых публикациях предлагается ряд мер, которые могут положить конец разгулу этнопреступности в России.

В памяти россиян ещё свежи в памяти случаи, когда жители страны протестовали против бездействия или недостаточно жёсткой реакции правоохранителей. Кроме этого, все отмечали, что в СМИ не указывалось, откуда в РФ прибывали нарушители закона.

Известный публицист Дмитрий Стешин полагает, что это порочная практика и полная информация об убийце не является признаком дискриминации по национальному признаку или предвзятостью. Для объективности необходимо ежемесячно публиковать статистику правонарушений, не делая никаких скидок и не опуская подробности, иначе это может «аукнуться» в ближайшие годы с новой силой.

Судя по подробностям убийства спецназовца ГРУ в Подмосковье, повод стал именно межнациональный конфликт, в который вмешался Белянкин, чтобы предотвратить избиение двух человек большой толпой.

Стешин предлагает ввести коллективную ответственность для фигурантов подобных преступлений по примеру Франции и США, когда все без исключения участники преступления получали максимальные сроки, а не только непосредственный убийца с ножом.

Достаточно вспомнить, что в ультра-толерантных Соединённых Штатах не стесняются признавать наличие этнокриминала, называя вещи своими именами. И главное, что можно вынести из кровавого происшествия в Путилково – обязательную ответственность за преступление для всех социальных и национальных групп без исключения, не взирая ни на какие обстоятельства.