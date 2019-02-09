Герой мог бы жить: Жириновский призвал разрешить ношение боевого огнестрельного оружия

После смерти бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, Жириновский выступил с громким заявлением.

Владимир Жириновский высказался по поводу трагедии, случившейся накануне с бывшим спецназовцем ГРУ. По мнению политика, этот герой мог бы жить, если он при себе имел боевое огнестрельное оружие. Однако в России законодательством запрещено иметь такой вид оружия. Жириновский считает, что вместо Никиты Белянкина могли быть убиты 10 бандитов, которые причастны его убийству: «Русский спецназовец Белянкин воевал в Сирии с боевиками — ни одной царапины. А в России его убила бесчинствующая толпа числом в 10 человек. Если бы ему разрешили носить оружие, на улице лежали 10 убитых бандитов», - сказал политик.

Лидер ЛДПР считает неправильным, что толпы вооруженных преступников разгуливают по улицам России, а проверенные бойцы, понимающие и знающие как закон так и правила обращения с оружием - не имеют такого права. Жириновский призвал разрешить ношение боевого огнестрельного оружия офицерам российской армии и сотрудников силовых структур, поскольку они могли бы защищать граждан от подобных преступников.