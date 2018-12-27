Для московских учителей организовали тренинг «5 на 5»

С 16 мая по 15 июня в Москве проводится уникальный тренинг «5 на 5». Его организатором при поддержке МЦКО выступает Ассоциация по управлению качеством образования. В рамках акции учителям предлагается бесплатно сдать ЕГЭ по пяти предметам, набрав при этом по каждому из них не менее 70 баллов (равняется «пятерке»).

По словам первого лица московского образовательного ведомства Исаака Калины, для преподавателя крайне важно умение настраивать стыковочные узлы с другими предметами и опираться на знания подопечных по другим предметам. С помощью этого он может рассчитывать на существенное повышение эффективности урока и интереса ребят к нему.

Победители тренинга станут кандидатами на получение высшей квалификационной категории. Помимо этого, три десятка преподавателей с лучшими результатами поедут в Финляндию на двухнедельную стажировку по межпредметному обучению.







