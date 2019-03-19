Исаак Калина раскрыл детали реализации проекта «IT-класс в московской школе»

Сегодня, 09:35 \\ Общество

Руководитель московского Депобразования Исаак Калина прокомментировал ход реализации проекта «IT-класс в московской школе». Основанием для его разработки стало намерение по удовлетворению потребностей города и выпускников столичных школ в IT-специальностях. По этому направлению в 2019 году в вузах мегаполиса существует порядка 8500 мест. Средний проходной балл по трем экзаменам (математика, русский язык, информатика) составляет 235.

Сообщается, что условиями проекта «IT-класс в московской школе» предусмотрено открытие уже в сентябре текущего года в школах мегаполиса 34 классов информационных технологий. Проект реализуется при участии ведущих московских IT-компаний и вузов. По итогам уроков, мастер-классов, лекций и практикумов пройдет предпрофессиональный IT-экзамен.

По словам Исаака Калины, с развитием классов информационных технологий должны помочь классы «Математической вертикали». Сейчас они существуют более чем в трех сотнях московских школ. В перспективе, к такой же цифре город придет и по количеству IT-классов, — выразил убежденность министр.



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