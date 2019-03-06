Милонов назвал противников «христианских» самолетов «атеистическими хомяками»

Сегодня, 17:58 \\ Общество

Депутат поддержал идею присвоения самолетам имен христианских святых, назвав ее прекрасной. Никто, по его мнению, не будет возражать летать на таких самолетах.

Поводом для такого высказывания послужили попавшие в сеть публикации в журнале авиакомпании «ИрАэро», распространяемые на борту самолетов. В издании публикуются молитвы и информация о том, что некоторые самолеты из авиапарка компании носят имена святых. Русская православная церковь не усматривает в этом ничего необычного, считая такую практику нормальной для светского государства.

Возражать может только какой-нибудь очередной атеистически настроенный хомяк, который рано или поздно уедет в Испанию и сменит себе пол, заявил Милонов. Присвоение имен в честь писателей и художников тоже может не всем нравится.

31 мая, указом Президента России крупнейшие аэропорты России получили новые имена, в честь людей, имеющих особые заслуги перед Отечеством. Это стало финалом масштабного проекта «Великие имена России». Один из аэропортов, Псковский, получил имя в честь княгини Ольги, первой из князей Киевской Руси принявшей христианство, и канонизированной в 1547 году.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Бессонов
Главное за неделю

Российскую термоядерную установку токамак Т-15 МД запустят в декабре 2020

Установка используется для развитие российских проектов, связанных с управляемым ядерным...

США погибнут из-за Йеллоустонского вулкана – расшифровано предсказание Нострадамуса

 Эксперты расшифровали предсказание Мишеля Нострадамуса. В нем прорицатель рассказывает о...

Сиди в России! «Билайн» выставляет гигантские цены на услуги связи за границей

Случайно нажав на кнопку включения мобильного интернета, клиентка «Билайн» была вынуждена...

За провал переговоров — смерть: в КНДР казнили пятерых дипломатов

После разрыва с США северокорейский диктатор проявил крутость характера.

Из Туркменистана в Россию сбежала почти треть населения страны

С 2008 по 2018 годы число граждан республики сократилось на 1,8 млн человек. Причины —...

Налоговый «капкан»: Россияне потратили на бесплатные госуслуги в три раза больше

Подорожание на 12% эксперты оправдывают повышением зарплат для бюджетников.

Лаврова и Шойгу встретили протестами и требованиями в Японии

Министр иностранных дел России вмести с министром обороны прибыли с визитом в страну...

В июне рубль угодит в «зону турбулентности»

Эксперт полагает, что ключевая ставка не понизится сейчас, если позволят условия.

«Всего» на 40 копеек: Новая волна роста цен на бензин возмутила автолюбителей

Топливо будет дорожать все больше, уверены водители, так и до 75 рублей за литр якобы...

Пока все спали: МТС возмутил клиентов внезапным подорожанием «Безлимитища»

 Широко объявлять об этом представители компании не стали, однако соцсети вывели...

«Для меня Путин недостаточно жесток» - Соловьёв окончательно «попутал берега» и может стать изгоем на ТВ

Известного ведущего «России-1» может ждать участь Сергея Доренко. Когда-то не менее...

Кручу верчу - запутать хочу: Мошенники с «Авито» придумали новую схему развода

Житель Томбовской области рассказал в социальных сетях, как жестко его подставили.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ