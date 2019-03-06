Милонов назвал противников «христианских» самолетов «атеистическими хомяками»

Депутат поддержал идею присвоения самолетам имен христианских святых, назвав ее прекрасной. Никто, по его мнению, не будет возражать летать на таких самолетах.

Поводом для такого высказывания послужили попавшие в сеть публикации в журнале авиакомпании «ИрАэро», распространяемые на борту самолетов. В издании публикуются молитвы и информация о том, что некоторые самолеты из авиапарка компании носят имена святых. Русская православная церковь не усматривает в этом ничего необычного, считая такую практику нормальной для светского государства.

Возражать может только какой-нибудь очередной атеистически настроенный хомяк, который рано или поздно уедет в Испанию и сменит себе пол, заявил Милонов. Присвоение имен в честь писателей и художников тоже может не всем нравится.

31 мая, указом Президента России крупнейшие аэропорты России получили новые имена, в честь людей, имеющих особые заслуги перед Отечеством. Это стало финалом масштабного проекта «Великие имена России». Один из аэропортов, Псковский, получил имя в честь княгини Ольги, первой из князей Киевской Руси принявшей христианство, и канонизированной в 1547 году.