Канделаки бросила вызов Мединскому - Журналистка пригрозила «Киноdanz» покупкой BadComedian

Госпожа Канделаки готова спасти скандальный канал от закрытия, параллельно покрыв все издержки его владельца. Как итог, войну Мединского с беспощадной критикой рано считать завершенной.

Стало известно, что кинокомпания «Киноdanz» подала иск на Евгения Баженова (BadComedian) за обзор на фильм «За гранью реальности». Якобы кинокритик нарушил авторское право и слишком много вырезок опубликовал из фильма. Финансовые убытки компания оценила в миллион рублей и вот уже полгода блогер борется за свой канал на YouTube и деньги, которые, как он считает, он уж точно по закону никому не должен. Многие считают, что здесь приложил руку Владимир Мединский, в том числе, и сам Баженов. По его словам, «Киноdanz» прямым текстом указали на покровительство со стороны Минкульта.

Следующей в это дело решила ввязаться Тина Канделаки. Телеведущая явно бросила вызов Мединскому и кинокомпании. Журналистка пригрозила «Киноdanz» покупкой BadComedian и покрытием всех судебных издержек, а также выразила надежду, что привычка «крышевать» навсегда уйдет из российского бизнеса.

Возможно, что не только вероятная фанатская любовь или уважение к творчеству Евгения Баженова руководят Канделаки. Более полугода назад у нее был негласный конфликт с главой Минкульта на тему группы «Гражданская оборона». Политик назвал маргиналами тех, кто ее слушает, на что Тина пригласила всех «маргиналов» к себе в ресторан послушать музыку, а Владимира Ростиславовича обошла стороной.

Также стоит отметить, что независимость блогера-кинокритика, на которого сейчас совершаются нападки, не даст ему «продать» свой канал, ведь он вложил в него душу и много сил, чтобы просто так его потерять. Он ценит свою автономность и, если посмотреть внимательно, то рекламы на его канале нет вовсе.

К слову, и Ксения Собчак не смогла пройти мимо сложившейся ситуации. Она раскритиковала действия Минкульта и настаивает на том, чтобы блогера оставили в покое, ведь он, как никто другой, ратует за достойное российское кино.

Поклонники Евгения искренне надеются, что он продолжит свою деятельность и благодаря его критике из киноиндустрии уйдут те, кто пришел туда только за деньгами, а останутся киноделы, которые действительно хотят сделать российские фильмы достойными.