Пока Путин расширяет права людей с ВИЧ, под Нижним Новгородом «гнобят» больных детей

Спортивная деревня «Новинки» рискует самоуничтожиться, взяв деньги за размещение ВИЧ-больных детей, но захлопнув перед ними двери перед самым приездом.

Стало известно, что находящаяся на окраине Нижнего Новгорода турбаза «Новинки» отказалась разместить у себя 50 детей с ВИЧ. При этом, благотворительный фонд утверждает, что поездка должна была пройти за их счет и задаток уже был отдан в ведение спортивной деревни. Однако, перед приездом на базу отдыха, ее сотрудники заявили, что не хотели бы обслуживать ВИЧ-положительных детей. На все доводы, что ребята находятся на медицинском лечении и болезнь не передается воздушно-капельным путем, была одна отговорка – у нас тоже дети.

Весьма нелогично получается, что пока президент страны Владимир Путин расширяет права людей с ВИЧ и пытается уменьшить их дискриминацию, под Нижним Новгородом «гнобят» больных детей.

Стоит учесть, что не только президент России и правительство дает возможность людям с ВИЧ усыновлять детей, что в новинку, но и Конституция РФ уже давно защищает права инфицированных детей. Так, статья 17 Федерального закона № 38 от 30.03.1995 г. гласит, что положительный результат на ВИЧ-инфекцию не является основанием для отказа приема ребенка в детский сад и общеобразовательное учреждение, что уж и говорить о турбазах и зонах отдыха.

Инцидент с турбазой уже получил общественный резонанс и сотрудница благотворительного фонда намерена обратиться в вышестоящие органы. Ведь безграмотность сотрудников спортивной деревни «Новинки» заставляет страдать ни в чем не повинных детей.