«Священники тоже люди»: Легойда призвал понять «шикующих» представителей РПЦ

Служащий у алтаря питается от алтаря, - напомнил представитель РПЦ.

Владимир Легойда, являющийся главой синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ в одном из интервью обмолвился о том, что «священники тоже люди». Конечно, согласно его слов, священнослужителю нужно жить на уровне среднего своего прихожанина. Легойда подчеркнул, что «служащий у алтаря питается от алтаря». То есть, у него должно быть только то, что ему пожертвовали прихожане. Об этом он заявил на фестивале «Православие и спорт».

Живя на уровне своего среднего прихожанина, уровень жизни священника складывается естественным образом, считает глава синодального отдела. Приводится сравнение с Maybach, мол, если все пользуются этой маркой, то священнослужителю можно кататься на подаренном автомобиле. Но лучше, конечно, продать и оказать помощь нуждающимся приходам.

Представитель РПЦ обратил внимание слушателей на то, что общество предъявляет высокие стандарты к священникам. По его словам, это намного лучше отсутствия любого ожидания от священнослужителей. Так же он попросил не забывать, что «священники тоже люди», а это может означать, что Легойда призвал понять и простить некоторых «шикующих» представителей РПЦ.