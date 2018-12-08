«Сногсшибательный» роуминг: «МТС» ошарашил петербуржца счетом за услуги в Крыму

Сегодня, 13:48 \\ Общество

Причина огромной недостачи средств на счете выявилась после общения с оператором.

После грандиозного возвращения полуострова Крыма в состав России улучшение уровня проживания граждан до сих пор не может дойти до логического завершения. Всему причиной постоянные споры на тему законности такого решения. Камнем преткновения на этот раз стало не желание сотовых операторов признавать территорию частью РФ.

Историей, которая вызвала чувство злости и непонимания, клиент оператора рассказал в Сети. «МТС» ошарашил петербуржца счетом за услуги в Крыму, обосновав тем, что он находится за пределами страны. Автор жалобы рассказал, что его сим-карта была оформлена работодателем на территории Санкт-Петербурга. Но по работе ему пришлось уехать в славный город Севастополь. Все услуги оплачивала компания, а ему просто было необходимо следить за балансом.

Петербуржец утверждает, что на конец месяца у него оставалось еще 12 ГБ мобильного интернета, чего хватало до следующего пополнения счета.

Все было замечательно, пока автору, по его словам, не позвонил начальник и не рассказал, что он «тянет деньги» с корпоративного счета за использование Интернета. Проверив баланс, молодой человек удостоверился, что в категории «остаток» присутствует надпись «По тарифу». Дозвонившись на следующий день в службу поддержки, клиенту рассказали, что то находится не в России, поэтому ему был включен «сногсшибательный» роуминг: 1 Мб Интернета за 1 рубль. Вроде как и не дорого совсем. Однако, автор уточнил, что за месяц он использует около 10 ГБ.

Из этого следует, что компании, где он работает, необходимо доплатить 10 тысяч рублей. За поддержкой и советами автор обратился к пользователям.

В ходе обсуждения выяснилось, что практически все операторы сотовой связи, существующие в России, судя по тарифным планам, фактически не признают Крым частью РФ.

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Автор - Алена Корнеева
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