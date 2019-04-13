Кто дожировался? Россияне «плачут» от нищеты, пока растет доход чиновников

Вопреки бодрым заявлениям Росстата 18,3% жителей страны отметили снижение зарплаты, а у 62,5% россиян доходы стоят на месте.

Официальная информация от главного статистического ведомства страны свидетельствовала о росте заработка в среднем по стране на 9,4% в 2018 году. Недавнее исследование Института социального анализа и прогнозирования при РАНХиГС вступило в противоречие с данными Росстата и показало снижение заработной платы у пятой части работающего населения государства, а у более, чем 60% опрошенных доход не увеличился.

При этом, 41% респондентов особо отметил, что на фоне снижения заработка, им приходится работать больше, чем прежде, а у 52% участников опроса трудовая нагрузка осталась прежней. Эксперты попытались разобраться с некоторыми расхождениями в итогах смежных исследований и назвали возможные причины этого.

Всё дело оказалось в пресловутой так называемой «вилке». Интенсивный рост доходов в сферах IT, фармацевтики, медицины, маркетинге и логистике отчасти нивелируется данными о заработках в банковском сегменте, строительстве и оборотах с недвижимостью, где показатели ниже. Службы поиска работ, на данные которых ориентируется Росстат, зачастую указывают ту же «вилку» в объявлениях по найму сотрудников, согласно которой, также невозможно зафиксировать снижение зарплаты.

Некоторые специалисты уверяют, что понятие «зарплата в среднем по стране» абсолютно оправданно, поскольку туда входят доходы политиков, высокопоставленных чиновников, топ-менеджеров сырьевых отраслей. В этих сферах деятельности заработки растут очень сильно, во многих случаях за год они могут увеличиться в разы. Размеры прибавок, начислений и всевозможных премий существенно превышает отдельные незначительные сокращения и обеспечивают положительные показатели в среднем по стране.

Кроме этого, вероятно, вняв призыву министра Силуанова «затянуть пояса», россияне снизили потребление и перестали «баловать» себя излишествами. У 27% населения страны ухудшилось материальное положение, а те 12% у кого оно улучшилось, скорее всего, представляют огромную армию чиновников, у кого беспрерывно растёт доход, пока остальные «плачут» от нищеты. Как уверяет Минэкономразвития, через 5 лет средняя зарплата превысит 63 тысячи рублей, что, очевидно, позволит «дожировавшимся» россиянам немного ослабить пояса.