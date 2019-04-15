Афера федерального масштаба? Переход на цифровое ТВ мог быть лоббированный производителями Т2

Третья волна отключения аналогового вещания прошла в России успешно.

Россияне массово покупают специальные приставки для возможности получения цифрового ТВ. Однако это было сделано для повышения качества ТВ в России или это было чье-то лобби - вопрос остается открытым. Возможно, переход на цифровое ТВ мог быть лоббированный производителями Т2. Может ли это быть аферой федерального масштаба или банальное совпадение?

Программа под названием «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» начала своё полномасштабное воплощение лишь с начала текущего года, когда начались первые отключения в регионах России. По данным Минцифры РФ (Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций), в стране на начало массовых отключений аналогового ТВ, было порядка 5 млн домохозяйств, которым необходимо было приобретать те самые приставки Т2. Однако, по данным производителей, эта цифра гораздо больше - порядка 12 млн домохозяйств. Что касается стоимости оборудования, то оно колеблется от 990 рублей до 1500.

Получается, что по разным оценкам, производители этого оборудования могут заработать от 5 до 18 млрд рублей. Именно столько будет стоить по предварительным оценкам проданное оборудование через сети ритейлеров и «Почту России». Одним из предполагаемых производителей является подведомственная компания Ростеха, у которого недавно были выявлены факты коррупции. Это «Росэлектроника», находящаяся под управлением корпорации Ростех. Также заявлен как один из производителей, холдинг GS Group, который может назвать себя монополистом. Его главным клиентом является «Триколор ТВ», который в свою очередь, уже обслуживает более 12 млн домохозяйств.

Ранее, в самом начале данной федеральной программы были заявлены ещё несколько компаний, который могли бы конкурировать не только в цене, но и качестве с теми, кто остался сейчас «на плаву». А свернули производство те производители потому, что программа затянулась на такое длительное время. Как итог - продукция была не востребована и продавалась порой ниже закупочной цены, предприятия оставили эту затею. Вместе с тем, они забрали шанс на дешевое и качественное оборудование.

Возможно, что имел место быть некий сговор, который лоббировали в высоких кабинетах. Именно поэтому так затянули со стартом реализации программы. Конкуренты ушли, рынок освободился. Тот процент оборудования, который привезен из Китая - постепенно снижается, а российское оборудование всё больше занимает рынок. Возможно, это банальное совпадение, которе случилось так вовремя. Россияне не будут в восторге, если это окажется правдой.