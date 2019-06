Обслуживание 80 lvl: В Шереметьево массово задерживают выдачу багажа - пассажиры в ужасе

View this post on Instagram

​​В Шереметьево массово задерживают выдачу багажа. Пассажиры ждут чемоданы 2-4 часа. Также, по сообщениям очевидцев, с регистрацией пассажиров сегодня огромные задержки. Проблемы объяснили нагрузкой в связи с высоким туристическом сезоном.