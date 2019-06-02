Обслуживание 80 lvl: В Шереметьево массово задерживают выдачу багажа - пассажиры в ужасе

Сегодня, 20:36 \\ Общество

Очереди в 2-4 часа – это не то, что хотел бы пережить уставший пассажир после полета.

Стало известно, что в Шереметьево массово задерживают выдачу багажа и пассажирам приходится стоять в очереди по 2-4 часа, чтобы получить свои вещи обратно. Пассажиры в ужасе и не понимают, как им как можно скорее отправиться домой с собственным багажом. Стоит отметить, что ситуация происходит не первый день и персонал говорит об этом открыто. Они связывают такое обслуживание 80 lvl с тем, что сейчас большой пассажиропоток и они просто не справляются.

Однако, Шереметьево – это не аэропорт маленького города с несколькими тысячами жителей. Это один из крупнейших аэропортов России и недостаток персонала в нем, а также задержки такого типа настораживают, даже в сезон туристических поездок. На ЧМ-2018 же справлялись.

Поделиться новостью:
Автор - Алина Изотова
Главное за неделю

«Где русские участники?» - Жириновский увидел дискриминацию русских в детском шоу

Слова лидера ЛДПР можно расценить как разжигание межнациональной розни, поэтому ему не...

Российскую термоядерную установку токамак Т-15 МД запустят в декабре 2020

Установка используется для развитие российских проектов, связанных с управляемым ядерным...

Сиди в России! «Билайн» выставляет гигантские цены на услуги связи за границей

Случайно нажав на кнопку включения мобильного интернета, клиентка «Билайн» была вынуждена...

За провал переговоров — смерть: в КНДР казнили пятерых дипломатов

После разрыва с США северокорейский диктатор проявил крутость характера.

В Китае посчитали купленные российские С-400 устаревшими и переоцененными

Военные эксперты заявили, что зенитные комплексы HQ-9 собственного производства...

США погибнут из-за Йеллоустонского вулкана – расшифровано предсказание Нострадамуса

 Эксперты расшифровали предсказание Мишеля Нострадамуса. В нем прорицатель рассказывает о...

Будут добивать: Зеленский собирает команду для охоты на Порошенко - Жириновский

«Загонщику» Порошенко – Михаилу Саакашвили – новый президент Украины сегодня вернул...

Из Туркменистана в Россию сбежала почти треть населения страны

С 2008 по 2018 годы число граждан республики сократилось на 1,8 млн человек. Причины —...

Жириновский: «Бюджет доплатит к материнскому капиталу ещё 450 тысяч»

Идею «отцовского капитала» продвинул лидер ЛДПР.

Лаврова и Шойгу встретили протестами и требованиями в Японии

Министр иностранных дел России вмести с министром обороны прибыли с визитом в страну...

Ему больше не верят. Глава ВЦИОМ объяснил причину падения рейтингов Путина

 Граждане начале понимать, что никаких изменений к лучшему ждать не стоит.

Налоговый «капкан»: Россияне потратили на бесплатные госуслуги в три раза больше

Подорожание на 12% эксперты оправдывают повышением зарплат для бюджетников.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ