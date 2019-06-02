Обслуживание 80 lvl: В Шереметьево массово задерживают выдачу багажа - пассажиры в ужасе

Очереди в 2-4 часа – это не то, что хотел бы пережить уставший пассажир после полета.

Стало известно, что в Шереметьево массово задерживают выдачу багажа и пассажирам приходится стоять в очереди по 2-4 часа, чтобы получить свои вещи обратно. Пассажиры в ужасе и не понимают, как им как можно скорее отправиться домой с собственным багажом. Стоит отметить, что ситуация происходит не первый день и персонал говорит об этом открыто. Они связывают такое обслуживание 80 lvl с тем, что сейчас большой пассажиропоток и они просто не справляются.

Однако, Шереметьево – это не аэропорт маленького города с несколькими тысячами жителей. Это один из крупнейших аэропортов России и недостаток персонала в нем, а также задержки такого типа настораживают, даже в сезон туристических поездок. На ЧМ-2018 же справлялись.