Место Бабича пусто не бывает: Новый посол РФ в Беларуси прибыл в Минск

Вероятно, Мезенцеву придётся корректировать действия своего предшественника.

Сообщаеся, что новый посол РФ в Беларуси прибыл в Минск - им стал Дмитрий Мезенцев. В сети шутят, что место Бабича, у которого произошла размолвка с местным правительством, «пусто не бывает».

По словам нового дипломата, он видит своё предназначение в сохранении отношений Росси и Беларуси, сложившихся за минувшие годы. Об этом он сообщил в интервью.

30 апреля президент Российской Федерации приказом назначил Мезенцева послом России в Беларуси. Спикер Совета Федерации уверена в качественном выполнении работы дипломатом своих должностных обязанностей.