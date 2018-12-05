У Трампа под колпаком? Российские пользователи возмущены намерением США проверять «русских» по соцсетям

Сегодня, 19:16 \\ Общество

Это грубое вмешательство в личную жизнь, на которое «америкосы» не имеют никакого права, негодуют пользователи Рунета, жаждущие американскую визу.

На днях российские масс-медиа сообщили об усилении контроля американцев за процессом выдачи россиянам. На кануне в Госдепе США оповестили мир о том, что Вашингтон заготовил новые бланки заявлений на иммиграцинные и неиммиграционные визы. Главная особенность модернизированных бланков – это возможность запрашивать идентификаторы в соцсетях. То есть, человек для того, чтобы попросить визу, должен указать свои профили в Сети на всех соцпорталах. Несложно понять, что США будет проверять потенциальных визитеров на благонадежность. Не исключено, что будет учитываться градус русофобии, толерантность по отношению к гомосексуалистам и трансгендерам и главное – антипутинские настроения. Чем выше эти показатели – тем больше у россиянина будет шансов приземлиться за океаном на законных основаниях.

Вполне вероятно, что от безысходности граждане РФ согласятся предоставлять эти данные, ведь с 2017 года процесс получения американской визы стал чрезмерно утомительным. Выдачу этих документов в консульствах и посольствах США всячески «тормозили», а в прошлом году, весной, правительство США отказало во въезде спортсменам по вольной борьбе, чем вызвало бурю возмущений со стороны российского МИД. Офпред ведомства Мария Захарова тогда резко высказалась о том, что США грубо нарушает обязательства, которые налагаются на страну-хозяйку международных соревнований.

Нововведения со стороны США, касающиеся «слежки» за россиянами в соцсетях разозлили пользователей Рунета. Комментаторы в Сети разразились гневными отзывами:

«Диктатура воровского режима!! Народ за скот держат»

, - выплескивали свое негодование подписчики.

«А. Стоп. Это же США... Правильные, хоть и непопулярные, но чертовски нужные шаги для безопасности государства и его народа...»

, - с иронией оправдали американское правительство другие пользователи.

Некоторые фооловеры нашли связь между намерением США проверять «русских» по соцсетям и указом Путина о выдаче российских паспортов жителям Донбасса. Якобы теперь американцы будут проверять, одобряют ли такое решение простые граждане. В итоге возмущенные подписчики пришли к выводу, что россияне теперь у Трампа под колпаком. «Свободолюбивые» жители США, очевидно, боятся, что россияне заразят их «вирусом» тоталитаризма.

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Автор - Ева Озерова
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