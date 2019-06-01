Мёртвая хватка обмана - «МегаФон» заподозрили в удержании клиентов против их воли

Сегодня, 12:18 \\ Общество

Житель Москвы уверяет, что желание перейти к другому оператору связи наткнулось на ложь и уловки представителя «МегаФона».

Молодому человеку надоели постоянные проблемы со связью, поэтому его стремление перейти к другому сотовому оператору было вполне оправданным и понятным. Внимательно изучив рекомендации, он убедился, что для его запросов больше всего подойдёт один из основных конкурентов «МегаФона».

Клиент обратился в службу поддержки компании и попросил о пустяковой услуге, предусмотренной правилами, а именно – перенести закреплённый за собой номер телефона в сферу деятельности выбранного им нового оператора связи.

Однако, представители «МегаФона», как уверяет москвич, нашли причину, чтобы отказать ему в этой опции. Клиенту было заявлено, что его паспортные данные не соответствуют «привязке» к номеру. В своём микроблоге он опубликовал возмущённый пост, где изложил своё видение ситуации и заподозрил «МегаФон» в удержании клиентов против их воли.

Вскоре, последовала реакция сотрудника компании, который поинтересовался, что подтолкнуло молодого человека пойти на смену оператора. Москвич был лаконичен и пояснил, что безобразное качество связи вынудило его принять такое решение. Представитель «МегаФона» решил уточнить этот аспект и стал допытываться, по какому адресу проживает клиент, чтобы выяснить причину неполадок.

Было очевидно, что сотрудник не собирался давать ответ по существу претензии, а всячески уводит разговор в другую плоскость. Наверняка, москвич понял, что его держат мёртвой хваткой обмана и не дают осуществить задуманное. После этого, он прекратил диалог, видимо, ещё больше уверившись в правильности своего решения перейти к конкурентам «МегаФона».

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Автор - Мария Ремарк
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