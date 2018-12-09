Политика. Не путать с религией: Митрополит Илларион указал на истинных виновников «антихрамового» митинга в Екатеринбурге

По его мнению, это выгодно противникам действующей власти, стремящимся расшатать политическую ситуацию в стране.

Глава отдела внешних церковных связей РПЦ МП митрополит Илларион прокомментировал протесты в Екатеринбурге против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера, так полюбившегося уральцам. По мнению священнослужителя, эти протесты не имеют ничего общего с религией. Митрополит указал на истинных виновников «антихрамового» митинга. Он уверен, что за протестующими стоят некие оппозиционные силы, которым не выгодна стабильность в государстве, и их целью является расшатывание ситуации. Илларион добавил, что дело вовсе не в храме – это просто один из шансов продемонстрировать власти свою непокорность, нежелание мириться с тем, что происходит в России на данный момент, выступить против правящих сил.

Церковь же, по словам митрополита, смотрит на все эти протесты спокойно. Священнослужителям не выгодно разжигать страсти вокруг строительства храма, ведь это сделает РПЦ участником конфликта. Вместо этого митрополит призывает наладить с людьми диалог, чтобы знать истинную подоплеку их требований и митингов. Из слов представителя РПЦ можно заключить, что все эти пикеты больше политика, и путать их с религией не стоит.

Пресс-секретарь главы РПЦ патриарха Кирилла Александр Волков ранее уверил, что храм будет построен обязательно. Однако, вероятнее всего, не на месте спорного сквера.