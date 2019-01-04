«Сказочная страна» - Ожидающие роста зарплат врачи и учителя вызвали жалость в сети

Сегодня, 18:42 \\ Общество

В сферах образования и здравоохранения меньше половины работников ожидают повышения трудовых доходов в ближайшем будущем.

В России прослеживается депрессивная атмосфера относительно шансов улучшения финансового благополучия, следует из последнего опроса ВНИИ труда и СПбГУ. По данным социологов, менее половины работников здравоохранения (42%) и образования (40%) ждут повышения заработной платы в ближайшем будущем. Чуть лучше ситуация в сферах обслуживания (48%) и промышленности (47%).

Наиболее высоко оценивают шансы получить прибавку к зарплате военные (61%) и руководители (60%). Позитивнее всех настроены работники IT-сферы. 71% от числа респондентов, занятых в области информационных технологий надеются на скорый рост доходов. Хуже всего ситуация в сельском хозяйстве, где лишь 37% работающих граждан надеются на улучшение благосостояния.

Традиционно первой на социальные новости отреагировали соцсети. Ожидающие роста зарплат врачи и учителя вызвали жалость у пользователей. «Сказочная страна, где все чего-то только и ждут.... А вдруг поднимут, а может увеличат...», - пишет один из пользователей. Другой участник обсуждения заметил, что пока социальная сфера ждёт улучшений, жизнь людей проходит. При этом отдельные граждане в сети обращают внимание, что большинство даже не верит в то, что в России их на нынешнем месте работы ждёт светлое будущее.

Поделиться новостью:
Автор - Артемий Вишневецкий
Главное за неделю

«Где русские участники?» - Жириновский увидел дискриминацию русских в детском шоу

Слова лидера ЛДПР можно расценить как разжигание межнациональной розни, поэтому ему не...

Докомментировалась. Новосибирский хирург увольняется из-за дочери, оскорблявшей пациентов в соцсетях

Теперь девушке грозит отчисление из  НГМУ.

Сиди в России! «Билайн» выставляет гигантские цены на услуги связи за границей

Случайно нажав на кнопку включения мобильного интернета, клиентка «Билайн» была вынуждена...

За провал переговоров — смерть: в КНДР казнили пятерых дипломатов

После разрыва с США северокорейский диктатор проявил крутость характера.

Российскую термоядерную установку токамак Т-15 МД запустят в декабре 2020

Установка используется для развитие российских проектов, связанных с управляемым ядерным...

В Китае посчитали купленные российские С-400 устаревшими и переоцененными

Военные эксперты заявили, что зенитные комплексы HQ-9 собственного производства...

США погибнут из-за Йеллоустонского вулкана – расшифровано предсказание Нострадамуса

 Эксперты расшифровали предсказание Мишеля Нострадамуса. В нем прорицатель рассказывает о...

В Челябинской области нашли идеального таксиста в белой рубашке

 Жители Озерска из Челябинской области сообщили, что нашли у себя идеального таксиста,...

Мэру-драчуну из Хакасии посоветовали «собирать вещи», а его «жертве» припомнили глумление над геями

Глава Ширинского района и журналист «России 24» стоят друг друга, ибо «клеймо»...

«Нужно работать больше и за те же самые деньги» - Орешкин раскрыл «формулу» экономического роста РФ

Это была оговорка или страшная правда российских реалий, министр экономики не прояснил.

Будут добивать: Зеленский собирает команду для охоты на Порошенко - Жириновский

«Загонщику» Порошенко – Михаилу Саакашвили – новый президент Украины сегодня вернул...

ВВС Израиля уничтожили установку ПВО в Сирии

Сирийская «Шилка» была взорвана ответным огнем с израильского самолета.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ