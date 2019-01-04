«Сказочная страна» - Ожидающие роста зарплат врачи и учителя вызвали жалость в сети

В сферах образования и здравоохранения меньше половины работников ожидают повышения трудовых доходов в ближайшем будущем.

В России прослеживается депрессивная атмосфера относительно шансов улучшения финансового благополучия, следует из последнего опроса ВНИИ труда и СПбГУ. По данным социологов, менее половины работников здравоохранения (42%) и образования (40%) ждут повышения заработной платы в ближайшем будущем. Чуть лучше ситуация в сферах обслуживания (48%) и промышленности (47%).

Наиболее высоко оценивают шансы получить прибавку к зарплате военные (61%) и руководители (60%). Позитивнее всех настроены работники IT-сферы. 71% от числа респондентов, занятых в области информационных технологий надеются на скорый рост доходов. Хуже всего ситуация в сельском хозяйстве, где лишь 37% работающих граждан надеются на улучшение благосостояния.

Традиционно первой на социальные новости отреагировали соцсети. Ожидающие роста зарплат врачи и учителя вызвали жалость у пользователей. «Сказочная страна, где все чего-то только и ждут.... А вдруг поднимут, а может увеличат...», - пишет один из пользователей. Другой участник обсуждения заметил, что пока социальная сфера ждёт улучшений, жизнь людей проходит. При этом отдельные граждане в сети обращают внимание, что большинство даже не верит в то, что в России их на нынешнем месте работы ждёт светлое будущее.