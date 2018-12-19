В России началась «новая жизнь» – без роуминга

С 1 июня 2019 года запрещены любые виды роуминга внутри страны и взимание платы за входящие звонки.

Новые правила для операторов сотовой связи регламентированы принятыми в конце 2018 года поправками в закон «О связи», и постановлением Кабинета Министров РФ от 27 мая 2019 года.

В России действовало несколько видов роуминга – внутрисетевой, национальный, и отдельно по республике Крым. Наибольшее возмущение вызывал внутрисетевой роуминг. Оператором устанавливалась различная стоимость звонка внутри сети, в зависимости от региона, в котором находился абонент. Злоупотребление в этом вопросе привели к тому, что Федеральная антимонопольная служба РФ вынесла предупреждение крупнейшим игрокам рынка, что фактически означало его отмену.

Обычной практикой россиян, путешествующих по стране, было приобретение региональных SIM-карт, часто одного и того же оператора. Делалось это для того, чтобы сэкономить на услугах мобильной связи, находясь в конкретном регионе.

С сегодняшнего дня такой необходимости больше не будет - для россиян едва ли не началась «новая жизнь» из-за грядущей экономии. Кроме отмены роуминга, введен запрет на взимание платы с входящих звонков осуществляемых внутри страны. Исключением остаются входящие звонки от абонентов других стран, здесь оплата остается. Теперь без общения уж точно никто в РФ не останется.