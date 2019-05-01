Куда «Роскосмос» смотрит? Под Нижним Новгородом построят первый частный космодром

Сегодня, 15:06 \\ Общество

«КосмоКурс» неоднократно отговаривали от идеи, объясняя рисками жертв среди населения.

Глава ООО «КосмоКурс» поделился с пользователями социальной сети загадочным фото российского пейзажа. Точную геолокацию Павел Пушкин ставить не поспешил, но ответил на комментарий под фото, что на нём изображено предполагаемое место под строительство первого частного космодрома для нужд «КосмоКурса». В данный момент вопрос месторасположения космодрома ещё обсуждается.

Однако в марте в «Роскосмосе» подтвердили, что строительство будет происходить именно под Нижним Новгородом. Очевидно, опубликованный снимок – фото космодрома «до».

Проект, который планируют завершить до 2025 года, обойдётся компании в 2,6 миллиарда рублей частных инвестиций. «КосмоКурс» на время своего создания взял на себя обязательства и планы, реализация которых позволила бы назвать компанию русской SpaceX. В данный момент организация взяла курс на космический туризм, который будет сопряжёт с новым витком в отрасли – экологически безопасными пусками. В начале этого года «КосмоКурс» получил сертификат качества.

Предположительно, частное путешествие на высоту 200 км будет продолжаться 15 минут – треть времени космические туристы проведут в невесомости. За такое удовольствие придётся отдать 200-250 тыс. долларов.

Против инициативы частной компании выступает космонавт Павел Виноградов. Очевидно, понимая, кто курирует деятельность «КосмоКурса» на самом верху, космонавт заинтересовался, куда же смотрит «Роскосмос». Он предположил, что космодром недалеко от жилого поселения принесёт человеческие жертвы. Ошибки в российской космонавтике – не редкость, а это значит, что обломки одного из пусков могут упасть в жилые районы города или области.

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Автор - Олеся Куприна
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