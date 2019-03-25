Спросили для приличия: Абонентка отказалась от дорогого тарифа, но «Мегафон» всё равно подключил его

Когда жительница Москвы решила сбежать от наглости «Мегафона» к другому оператору, по словам женщины, компания попыталась списать с неё абонплату за следующий месяц.

Условия предоставления услуг операторами сотовой связи, в том числе и «большой тройки», часто не устраивают россиян. Особенно возмущает граждан то, как компании в одностороннем порядке подключают им платные услуги, которых они не заказывали, либо же сами меняют условия тарифного плана. Хуже всего, что крупным брендам россияне по-прежнему доверяют, чем и пользуются недобросовестные поставщики услуг.

Об одном подобном случае на портале «Отзовик» рассказала жительница Москвы. Девушка объяснила, что давно пользуется услугами оператора «Мегафон». Ранее компания её устраивала, но в последнее время начала поступать с клиентами так, что желание сотрудничать с ней у москвички пропало.

В частности, абонентка рассказала, как недавно отказалась от навязчивого предложения с подключением дорогого тарифа, но «Мегафон» всё равно принудительно подключил его. Выходит, если верить автору отзыва, то спросили у неё о желании платить больше лишь «для приличия».

Впоследствии девушка совсем разочаровалась в компании и решила сменить оператора, сохранив номер. Узнав об этом, сотрудники «Мегафона», по словам абонентки, попытались тут же списать с неё абонентскую плату за следующий месяц, когда, по идее, она уже должна была пользоваться услугами другого оператора. К счастью, уловка не удалась и клиентка смогла избежать необоснованного списания средств.

Реакции официальных представителей «Мегафона» на инцидент так и не последовало. Стоит отметить, что всякого рода мелкие ошибки и подозрения на махинации при переходе к другому оператору встречаются и у прочих телекоммуникационных компаний.