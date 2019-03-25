Спросили для приличия: Абонентка отказалась от дорогого тарифа, но «Мегафон» всё равно подключил его

Сегодня, 14:30 \\ Общество

Когда жительница Москвы решила сбежать от наглости «Мегафона» к другому оператору, по словам женщины, компания попыталась списать с неё абонплату за следующий месяц.

Условия предоставления услуг операторами сотовой связи, в том числе и «большой тройки», часто не устраивают россиян. Особенно возмущает граждан то, как компании в одностороннем порядке подключают им платные услуги, которых они не заказывали, либо же сами меняют условия тарифного плана. Хуже всего, что крупным брендам россияне по-прежнему доверяют, чем и пользуются недобросовестные поставщики услуг.

Об одном подобном случае на портале «Отзовик» рассказала жительница Москвы. Девушка объяснила, что давно пользуется услугами оператора «Мегафон». Ранее компания её устраивала, но в последнее время начала поступать с клиентами так, что желание сотрудничать с ней у москвички пропало.

В частности, абонентка рассказала, как недавно отказалась от навязчивого предложения с подключением дорогого тарифа, но «Мегафон» всё равно принудительно подключил его. Выходит, если верить автору отзыва, то спросили у неё о желании платить больше лишь «для приличия».

Впоследствии девушка совсем разочаровалась в компании и решила сменить оператора, сохранив номер. Узнав об этом, сотрудники «Мегафона», по словам абонентки, попытались тут же списать с неё абонентскую плату за следующий месяц, когда, по идее, она уже должна была пользоваться услугами другого оператора. К счастью, уловка не удалась и клиентка смогла избежать необоснованного списания средств.

Реакции официальных представителей «Мегафона» на инцидент так и не последовало. Стоит отметить, что всякого рода мелкие ошибки и подозрения на махинации при переходе к другому оператору встречаются и у прочих телекоммуникационных компаний.

Поделиться новостью:
Автор - Артемий Вишневецкий
Главное за неделю

«Где русские участники?» - Жириновский увидел дискриминацию русских в детском шоу

Слова лидера ЛДПР можно расценить как разжигание межнациональной розни, поэтому ему не...

Докомментировалась. Новосибирский хирург увольняется из-за дочери, оскорблявшей пациентов в соцсетях

Теперь девушке грозит отчисление из  НГМУ.

Сиди в России! «Билайн» выставляет гигантские цены на услуги связи за границей

Случайно нажав на кнопку включения мобильного интернета, клиентка «Билайн» была вынуждена...

За провал переговоров — смерть: в КНДР казнили пятерых дипломатов

После разрыва с США северокорейский диктатор проявил крутость характера.

Российскую термоядерную установку токамак Т-15 МД запустят в декабре 2020

Установка используется для развитие российских проектов, связанных с управляемым ядерным...

В Китае посчитали купленные российские С-400 устаревшими и переоцененными

Военные эксперты заявили, что зенитные комплексы HQ-9 собственного производства...

США погибнут из-за Йеллоустонского вулкана – расшифровано предсказание Нострадамуса

 Эксперты расшифровали предсказание Мишеля Нострадамуса. В нем прорицатель рассказывает о...

В Челябинской области нашли идеального таксиста в белой рубашке

 Жители Озерска из Челябинской области сообщили, что нашли у себя идеального таксиста,...

Мэру-драчуну из Хакасии посоветовали «собирать вещи», а его «жертве» припомнили глумление над геями

Глава Ширинского района и журналист «России 24» стоят друг друга, ибо «клеймо»...

«Нужно работать больше и за те же самые деньги» - Орешкин раскрыл «формулу» экономического роста РФ

Это была оговорка или страшная правда российских реалий, министр экономики не прояснил.

Будут добивать: Зеленский собирает команду для охоты на Порошенко - Жириновский

«Загонщику» Порошенко – Михаилу Саакашвили – новый президент Украины сегодня вернул...

ВВС Израиля уничтожили установку ПВО в Сирии

Сирийская «Шилка» была взорвана ответным огнем с израильского самолета.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ