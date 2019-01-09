Все по закону - Минтруд опроверг сокращение новогодних каникул

В ведомстве пообещали, что россияне не будут меньше отдыхать в честь Нового года.

Минтруд опроверг сокращение новогодних каникул. Информация о том, что в 2020 году россиян ждет 8 выходных вместо 10, не подтвердилась. В министерстве уверяют: все будет по закону. Количество рабочих и нерабочих дней в РФ строго регулируется Трудовым кодексом, а изменения в него вносить не планируется.

Путаница произошла из-за того, что в этом году 30 и 31 декабря выпадают на будние дни. Вместе с тем, по предложению кабмина профсоюзы и работодатели могут перенести выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье) на 4 и 5 мая. Получится, что россияне смогут насладиться отдыхом первые 8 дней нового года, с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая, с 9 по 11 мая. Также, выходные ждут граждан РФ с 12 по 14 июня и 4 ноября (День народного единства).

Ранее в Софеде предлагали сделать 12 декабря выходным днем для страны, так как это День конституции. Таким образом, предлагалось вернуть традицию, которая была в СССР.

Разговоры об уменьшении рабочей нагрузки в зимнее время ходят уже давно. К примеру, депутат Виталий Милонов считает, что зимой КПД россиян страдает из-за хандры. Он предлагал сократить зимой рабочую неделю, чтобы работоспособность граждан стала лучше. Пока что предложение остается без поддержки.