Совести нет: «Тинькофф Банк» дал кредит психбольному и натравил на него коллекторов – сеть

Сегодня, 12:32 \\ Общество

Банк даёт взаймы кому угодно, а потом начинает «стричь купоны», считают родители молодого человека с расстройством психики, которому «Тинькофф» якобы выдал 5000 рублей без работы и справки о доходах.

В последнее время решить свои финансовые проблемы в России стало проще благодаря всевозможным предложениям банков и МФО. В то же время, значительная часть этих кредитов доставляют новые неприятности из-за хитрых уловок кредиторов, которые вгоняют заёмщиков в непомерные долги. Порой ситуация доходит до абсурда, когда банки дают займы людям, неспособным адекватно оценивать ситуацию и вернуть задолженность. В итоге, коллекторы начинают терроризировать друзей и родственников должника.

О подобной ситуации накануне общественности поведала сеть. На портале Banki.ru был оставлен отзыв от недовольных клиентов «Тинькофф Банка». Жители Москвы жаловались, что их психбольному сыну, который сам не работает и не способен трезво воспринимать происходящее, финансовое учреждение выдало кредит на 5 тысяч рублей. Молодой человек с психическим заболеванием успел втайне от родителей потратить лишь 800 рублей с карты, но уже через какое-то время по кредиту набежала немалая пеня.

В итоге, «Тинькофф» якобы потребовал вернуть от психбольного уже почти 9 тысяч рублей. Объяснения родителей парня в банке, по их же словам, слушать не стали, а на предложение вернуть фактически потраченные 800 рублей натравили на должника коллекторов. Впоследствии, москвичи обвинили руководство финучреждения в том, что у них нет совести, а лишь желание раздать побольше кредитов кому угодно, чтобы потом «стричь купоны». Отстаивать справедливость родители психбольного клиента «Тинькофф Банка» отправились в суд.

К чести кредитора, его представитель всё же связался с автором отзыва и предложил урегулировать вопрос мирным путём. При собеседовании сотрудники Тинькофф якобы не усмотрели в клиенте признаков психических отклонений. Стоит отметить, что подобная ситуация могла случиться не только в этом банке, о чём автору напомнили и другие пользователи Banki.ru. Комментаторы посоветовали родителям добиться признания недееспособности сына и лишить его права самостоятельно брать займы в банке.

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Автор - Артемий Вишневецкий
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