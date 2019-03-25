Почему бы и нет: Клиентка обвинила «Альфа-Банк» в придумывании штрафа на 20 000 рублей

Банк не смог доказать ей наличие задолженности или постановления приставов.

В социальной сети развернулась настоящая баталия между «Альфа-Банком» и клиенткой, карта которой внезапно «ушла в минус» на 16 000 рублей. Сначала учреждение попыталось объясниться, мол, некие приставы объявились и сделали гражданку Елену должницей на сумму в 20 000 рублей и потребовали от банка снять эту сумму со счёта. На тот момент, очевидно, карта москвички была богата только на 4000 рублей – так Елена задолжала банку остальные 16 000.

Сама жительница Москвы не знает ни о каких исках в её сторону (последний штраф был оплачен в ноябре), поэтому разумно потребовала от банка объяснений. Постоянным клиентам «Альфа-Банка» следует знать, что финансовое учреждение не всегда может предоставить все документы. Иногда клиенту приходится лично собирать квитанции и постановления, поскольку так диктуют правила российской бюрократии, на которую ранее жаловался владелец Сбербанка Герман Греф.

Поэтому в данном случае с Елены просто так, по придуманному штрафу и анонимному звонку сняли с карты 20 000 рублей, хотя почему бы и нет. На деле, ошибки в общей банковской системе случаются нередко и, к сожалению, становятся причиной для обвинений и проклёнов в сторону конкретного банка. Российское законодательство чётко прописывает обязательства сторон банковского договора, согласно которому, в большинстве случаев, при некоем «звонке приставов» именно клиенту приходится выяснять причину списаний и полдня проводить в судах. Елене, как и другим клиентам других банков, остаётся надеяться на сотрудничество с учреждением и совместное решение вопроса.