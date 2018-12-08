БДСМ как творчество: Машков поддержал «почудивших» выпускников Владивостока

Актер и художественный руководитель выступает за возращение театральных кружков в школы, чтобы у подростков был выход творческому потенциалу.

Машков поддержал «почудивших» выпускников Владивостока. Будучи актером с большим стажем и художественным руководителем театра Олега Табакова, он не увидел аморальности в переодевании школьников. Машков считает, что такие всплески творчества можно поощрять, к примеру, возвращением театральных кружков в российские школы. Тогда представления станут яркими и осмысленными.

Разговаривая о кружках, худрук вспомнил об опыте СССР и нынешнем положении дел в США. Он считает, что в новых кружках могли бы преподавать знающие дело люди. При таких условиях, считает Машков, подобные выпускные с оттенком БДСМ буду восприниматься как творчество.

Машков явно встал на сторону устроивших веселье во Владивостоке выпускников. Более того, он допустил принятие закона о творческих кружках, потому что «театр — наше национальное достояние, наш театр вмещает все жанры, это основа нашего эмоционального интеллекта».

Ранее во Владивостоке парни с голым торсом, подтяжками и «ушками» зайцев рядом с девушками-полицейскими шокировали всю страну. Мероприятие сразу получило клеймо «БДСМ».

К счастью, ребята отделались выговором и небольшими штрафами, а директриса даже передумала увольняться. Не удивительно, что Машков увидел выпускной с актерской точки зрения, спокойно относясь к переодеванию, чего нельзя сказать про общественного деятеля Германа Стерлигова. Он пожелал выпускникам смерти.