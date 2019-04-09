Разница в карман? Ошибка в пополнении счёта МТС оставила клиента без 650 рублей

Признать свой недосмотр или расценить как мошенничество – таким вопросом задаётся клиент оператора мобильной связи.

Сразу нужно оговориться, что речь не и идёт о популярном среди телефонных жуликов способа увода денег, когда они под предлогом ошибки при пополнении счёта, добиваются возврата денег и от оператора, и от простодушного адресата, которому были умышленно переведены средства.

На этот раз, женщина, пополняя счёт своему пожилому отцу, ошиблась при наборе номера одной цифрой и 1000 рублей ушло совершенно постороннему человеку. Неизвестно почему, но недоразумение было обнаружено лишь спустя неделю и клиентка обратилась в поддержку с просьбой вернуть деньги.

МТС пошло навстречу и подтвердили возврат 350 рублей. На недоумённый вопрос про остальное, в компании ответили, что вправе возвращать только те средства, которые были не израсходованы «счастливчиком», на счёт которого свалилась 1000 рублей. Именно 350 таких рублей и были получены обратно клиенткой.

Тем не менее, она была в замешательстве - на сайте МТС указано, что для возврата денег не должно быть ошибки более, чем в 4 цифрах и срок обращения ограничивается 14 днями. Все эти условия были соблюдены, но компания оставила женщину без 650 рублей.

На свою публикацию в соцсети она получила множество противоречивых откликов. Некоторые, ссылаясь на статью 1102 Гражданского кодекса РФ, уверяли, что налицо факт необоснованного обогащения третьего лица помимо воли потерпевшего. Следовательно, всю сумму в 1000 рублей необходимо вернуть законному владельцу.

Другие же убеждены, что оператор, вернув треть суммы владелице, разницу положил себе в карман за использование услуг связи абонентом. И в этом присутствует, по их мнению, элемент мошенничества. Были и такие, которые уверены, что МТС поступил абсолютно правильно, не оставив «в минусе» постороннего человека, получившего нежданно-негаданно крупную сумму на счёт, что выглядит как более правдоподобный вывод, ведь странная ситуация - заметить пропажу спустя неделю, если бы спохватились раньше, вернулись бы все деньги.