Срабатывает рвотный рефлекс: Экономный тариф «Яндекс.Такси» стал тарифом для «нелюдей»

Сегодня, 18:59 \\ Общество

Чистотой в салонах больше не пахнет.

Экономный тариф «Яндекс.Такси» последние годы разочаровывает качеством даже непривередливых пассажиров. Они жалуются на неадекватов за рулём, нарушенные ими ПДД или на водителей, которые не только в городе не ориентируются, но и по-русски слово произнести не могут. Компания уверяет, что проводит тщательный подбор персонала, а такие случаи – ошеломляющая редкость.

Однако всё более неприятные факты появляются изо дня в день. По наблюдениям пассажиров, тариф «Эконом» сегодня стал тарифом «Для нелюдей», поскольку при поездке в автомобиле такого ранга у пассажира срабатывает рвотный рефлекс.

О таком случае сообщила несчастная клиентка, которая ехала в неухоженной машине, в которой к тому же пахло мочой. О национальности водителя не сообщается. Но до того, как «Яндекс.Такси» внедрила слежение за графиком водителей, чтобы заработать больше приезжие «бомбилы» экономили на жилье и нередко жили в машинах. Теперь, вероятно, таксисты придумали новый способ быть всегда в пути и обустроили себе «туалет с ветерком», чтобы вообще не покидать пределы машины в рабочую смену.

«Яндекс.Такси», разумеется, отреагировала на жалобу клиентки, но реакции пока не последовало. 

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Автор - Олеся Куприна
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